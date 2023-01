Auto elettriche in tutte le salse

Non ci siamo fatti mancare nulla, da una lunga prova con la berlina/crossover Hyundai Ioniq 5, a una full immersion nelle novità del ritorno della nuova generazione del famoso motore rotativo Wankel, proposto sulla Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV. Per concludere, vi raccontiamo tutto quello che sappiamo della supercar elettrica di Mercedes, la AMG One, che da poco ha fatto il suo debutto sulle strade di tutti i giorni.

Hyundai Ioniq 5: la nostra prova - La Hyundai Ioniq 5 è stata la prima auto elettrica del Marchio coreano nata sulla nuova piattaforma E-GMP e anche per questo, sin dal momento del lancio (2021), ha simboleggiato una rivoluzione tecnica in grado di dare nuova vitalità anche al design degli esterni e degli interni. L'abbiamo messa alla prova per oltre mille chilometri, guidando la top di gamma Evolution con batteria da 77 kWh , 325 CV 4WD e 605 Nm di coppia massima. Il suo listino ferma l'asticella a 62 mila euro e ci ha lasciato soddisfatti per l'elevato comfort di viaggio, per la qualità dei materiali e per le prestazioni, molto simili a quelle di un'auto termica di categoria superiore.

Mazda e il ritorno del motore rotativo Wankel - L’ultimissima novità di Mazda si chiama MX-30 e-Skyactiv R-EV ed è la nuova versione elettrica ad autonomia estesa della crossover giapponese con il rilancio del famoso motore rotativo Wankel come generatore. Affianca la versione elettrica e-Skyactive e nel nostro Paese viene proposta con un listino di 38.150 euro. Ha un powertrain composto da un sistema ibrido dove la parte termica assolve alla funzione di generatore. Il motore elettrico ha una potenza di 170 CV e 260 Nm di coppia ed è alimentato da una batteria da 17,8 kWh agli ioni di litio in grado di garantire fino a 85 km di percorrenza in modalità elettrica. Il piccolo motore rotativo Wankel di 830 cm3 eroga invece una potenza di 74 CV e può contare su un serbatoio di benzina di 50 litri.