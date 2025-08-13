Auto elettriche e incentivi 2025

Il contributo reso dagli incentivi 2025 è riservato a persone fisiche e microimprese che hanno residenza o sede legale nelle cosiddette Aree Urbane Funzionali, ossia in città con oltre 50 mila abitanti e la relativa area di pendolarismo. Per le persone fisiche è necessario avere un ISEE fino a 40.000 euro e rottamare un’auto a benzina o diesel fino a Euro 5, intestata da almeno sei mesi. Ogni nucleo familiare potrà beneficiare di un solo bonus, che potrà essere intestato anche a un altro componente maggiorenne della famiglia. Le microimprese dovranno avere meno di 10 dipendenti, un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ed essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi. Entriamo nel dettaglio.