Auto e moto, chi ci ha stupito e chi si prepara a farlo.

Dacia Jogger ibrida Nella gamma di Dacia è unica nel suo genere. Ha dimensioni da grande station wagon (oggi in via di estinzione sul mercato), ha un'abitabilità d'altri tempi e porta in dote una novità assoluta per il marchio: è la prima Dacia elettrificata. Con questa vettura, inoltre, il brand di Renault alza l'asticella della qualità. La Jogger viene realizzata sulla piattaforma Cmf-B, la stessa della Sandero, della Clio e della Captur, tutti modelli che sui mercati d'interesse sono protagonisti di numeri importanti e di conseguenza di un gradimento molto alto. Ha dimensioni generose, che le consentono di farsi spazio nella concorrenza di un segmento che tra i clienti (soprattutto quelli con famiglie numerose) è ancora molto ambito: proprio così, perché le grandi station wagon di una volta sono sempre di meno e pensate, la Jogger offre anche i 7 posti. Lunga 4.547 mm, larga 1.784 mm e con un passo di 2.900 mm, offre un bagaglio di 708 litri, che diventa di 160 litri quando si configura la Jogger con le 3 file tutte occupate. Il cuore ibrido di Jogger è composto da un 1.6 benzina da 90 CV e da due motori elettrici, uno da 50 CV e uno che funziona da avviatore/generatore ad alta tensione. In questa configurazione la potenza massima è di 140 CV e sotto il bagagliaio, dove in altre versioni è alloggiata la ruota di scorta o il serbatoio dell'impianto GPL, si trova la batteria da 1,2 kWh. Grazie alla trasmissione multi mode la Jogger parte sempre in elettrico e il cambio automatico offre anche una modalità reattiva di recupero dell'energia semplicemente spostando il selettore di marcia in B.

Citroen Oli Si era svelata al pubblico lo scorso settembre a Parigi, presentandosi come la nuova idea di mobilità elettrica secondo la Casa francese. Questo prototipo intende offrire delle soluzioni per agevolare la risoluzione di alcuni problemi in cui oggi si trova impigliata l’automobile elettrica. Così, come già mostrato con il progetto Ami, lo scopo del Costruttore francese è, anche in questa occasione, offrire praticità e massima fruibilità all’utente dell’auto elettrica. Oli è una crossover compatta con un peso di poco superiore ai 1.000 kg e offre un’autonomia dichiarata di 400 chilometri, con un prezzo di listino stimato in una cifra di circa 25.000 euro. Il contenimento del peso è stato fortemente voluto per ridurre i consumi di corrente e sfruttare al meglio la capacità della batteria (Oli ha un accumulatore di 40 kWh). Per contenere il peso utilizza materiali innovativi per la carrozzeria e per gli interni, ad esempio il tetto e i rivestimenti del bagagliaio sono di cartone alveolare riciclato, i sedili sono costituiti da un telaio tubolare e hanno un’imbottitura traforata, mentre i pannelli delle portiere non sono rivestiti ma adottano una rete e un bracciolo morbido. In abitacolo non c’è un vero e proprio sistema per l’infotainment, ma viene offerta al guidatore la possibilità di sfruttare al meglio lo smartphone, al quale viene riservato uno spazio per essere alloggiato e un’applicazione dedicata per mostrare sullo schermo della plancia le informazioni riguardanti la navigazione e la multimedialità. Finite le curiosità che riguardano il suo aspetto estetico, fuori e dentro, passiamo alle caratteristiche tecniche e tecnologiche. La Oli si può ricaricare sia in corrente alternata che continua e può passare dal 20 all’80% dell’autonomia in poco più di venti minuti. Non si sa se verrà commercializzata e se sì, non sappiamo quando, ma siamo convinti che la Oli sia un concept molto utile per le auto elettriche di oggi e future.

Ufficio stampa Citroën

Volkswagen Touareg 2023 Il restyling della Volswagen Touareg è tenuto nascosto sotto una "camuffatura" ingombrante ma luminosa. Nella parte anteriore, ad esempio, è possibile vedere i fari IQ. Light matrix HD di nuova concezione e gli elementi di una nuova striscia luminosa a LED integrata tra loro. La nuova Touareg sarà anche il primo modello della Volkswagen ad avere un logo illuminato di rosso sulla parte posteriore, soluzione in precedenza adottata solo nei mercati come la Cina o gli Stati Uniti. La nuova generazione della Touareg presenta un nuovo telaio e la trazione integrale permanente e tra le soluzioni più curiose c’è l’utilizzo di un sensore di carico sul tetto, che è collegato in rete con l'elettronica del telaio, così quando il tetto non è carico, il telaio lavora per offrire maggiore agilità alla Touareg, che se invece porta con sé un box da tetto, il sensore lo riconosce e trasmette queste informazioni ai sistemi di assistenza come l'ESC. Comfort e prestazioni sono inoltre garantiti dalla nuova configurazione offerta sia dal telaio standard a molle in acciaio, sia da quello con sospensioni pneumatiche a due camere. I fari IQ. LIGHT matrix HD 38.400 micro LED HD (High Definition), generano un grande numero di punti luce estremamente luminosi. 19.200 micro LED sono distribuiti su ciascun faro del veicolo e il sistema a matrice proietta un tappeto di luce interattivo sulla strada che rende più rilassata e sicura la guida notturna.

Ufficio stampa Volkswagen

Suzuki GSX-8S Dopo il debutto in anteprima ad EICMA 2022, la Suzuki GSX-8S arriva sul mercato con l’intenzione di sfidare un’altra naked giapponese, la Honda CB750 Hornet. La GSX-8S 2023 ha un look aggressivo che non passa certo inosservato. Per quanto riguarda il motore, condivide con la V-Strom 800 DE il bicilindrico da 776 cc che eroga 83 CV. Le sospensioni vedono l’utilizzo di una forcella KYB a steli rovesciati e un monoammortizzatore KYB azionato tramite un leveraggio progressivo da un forcellone in alluminio. Degno di nota l’impianto frenante, che utilizza pinze anteriori a quattro pistoncini e ad attacco radiale con una coppia di dischi flottanti da 310 mm. Le consegne della nuova GSX-8S 2023 iniziano in primavera mentre i prezzi della naked media di Suzuki partono da 8.900 euro franco concessionario.