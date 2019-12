Audi RS6 Avant, sintesi di sportività e versatilità

Una station wagon così “cattiva”, così dinamica, entusiasmante da guidare, è quasi impossibile da trovare. Almeno nella produzione di serie, che proprio per questo non abbandona il terreno della funzionalità e della praticità, che è il terreno di una grande wagon. Stiamo parlando della nuova Audi RS6 Avant .

Una gamma che compie 25 anni quella RS di Audi e che ha prodotto sportive mozzafiato in tutte le salse, come questa RS6 Avant da 600 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima, livelli adatti a vederla correre in pista nel DTM tedesco. Solo che questa è una Sports Wagon di quasi 5 metri di lunghezza, “pesante” e pure con un bellʼabitacolo spazioso e un enorme bagagliaio, fino a 1.680 litri di capacità con i sedili posteriori abbassati. La Casa dei quattro anelli si è affidata alla divisione Audi Sport e il risultato è conseguente. Il motore V8 4.0 biturbo benzina accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi e in 12 secondi arriva a 200 km/h, toccando la velocità massima di 305 km allʼora.

Ma della nuova RS6 Avant non si deve parlare soltanto in termini prestazionali. Perché è anche unʼauto ultra-tecnologica, dotata dei sistemi mild hybrid e “cylinder on demand” che attenuano la dinamicità dellʼ8 cilindri. Di che si tratta? Con mild hybrid sʼindicano quei motori affiancati da unʼunità elettrica (in questo caso a 48 volt) che assiste il motore termico a benzina, così da renderlo più efficiente nei consumi. Basti pensare che la grande wagon può marciare per inerzia, cioè veleggiare a motore spento, per 40 secondi e recuperando pure energia. La seconda tecnologia significa invece che gli 8 cilindri diventano 4 quando si marcia lenti nel traffico o a basse velocità.

Insieme i due sistemi rendono più efficienti i consumi e le emissioni dellʼauto. Audi calcola in 0,8 litri ogni 100 km il risparmio di benzina. Significa che con una percorrenza media annua di 15.000 km si mettono 120 litri in meno nel serbatoio. Quanto alla struttura della wagon, va detto che ha carreggiate ampliate rispetto alla normale Audi A6 Avant ed è anche più alta da terra di 80 mm. Monta poi le sospensioni pneumatiche adattive di serie, e a richiesta lo sterzo integrale dinamico. Il cambio tiptronic a 8 rapporti si accompagna alla trazione integrale permanente quattro. Il prezzo? 126.400 euro.