Audi R8 Coupé GT e Audi TT RS Iconic Edition

La R8 si presenta in una special edition di grande esuberanza e volumi limitati, mentre la più popolare TT nella rinnovata versione RS Iconic edition , che prevede un kit aerodinamico dedicato, finiture esterne total black e interni bicolore in pelle e Alcantara.

Audi R8 Coupé GT è lʼauto a trazione posteriore più potente mai realizzata dalla Casa dei quattro anelli. Monta sempre il V10 da 5,2 litri di cilindrata, ma la potenza sale di ben 50 cavalli, da 570 a 620 CV, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi e da 0 a 200 in 10,1 secondi. Oltre al cambio S tronic affinato, con rapporti accorciati e passaggi di marcia ancora più rapidi, questa speciale R8 Coupé si avvale dellʼinedita modalità Torque Rear, che attiva il controllo di trazione “sentendo” un maggior numero di parametri e fino a 7 differenti livelli di intervento. Prodotta in serie limitata di 333 esemplari, e con di serie i sedili a guscio da corsa e i freni carboceramici, arriverà in Italia a metà 2023.

Stesso timing di mercato per la TT RS Iconic edition, che ha la metà dei cilindri della R8 Coupé GT ma esprime la stessa adrenalina. La leggera carrozzeria dellʼAudi TT (circa 1.400 kg) con assetto molto basso e in grado di regalare brividi, monta il 5 cilindri 2.5 turbo benzina da 400 CV e la bellezza di 480 Nm di coppia, che le permettono uno scatto sullo 0-100 in soli 3,7 secondi! Con la sua tipica purezza di stile, le linee tonde e lʼispirazione di design che deriva dal Bauhaus, la TT RS in questa versione speciale sarà color Grigio Nardò e con grandi cerchi da 20 pollici. Edizione celebrativa della baby coupé che Audi lanciò nel 1998, e quindi lʼanno prossimo compirà 25 anni, la TT RS Iconic edition sarà prodotta in soli 100 esemplari.