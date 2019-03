Audi Q4 e-tron, il Suv compatto 100% elettrico

Due i motori elettrici, quello posteriore da 204 CV e lʼanteriore da 102, per una potenza di sistema pari a 306 CV. Nel sottoscocca sono collocate le batterie ad alta tensione da 82 kWh, che alimentano i propulsori elettrici e, totalmente cariche, permettono ad Audi Q4 e-tron di fare circa 450 chilometri. A gestione elettrica è anche la trazione integrale del Suv tedesco, quindi non ci sono collegamenti meccanici fra i due assali. Varie le modalità di ricarica delle batterie, con quella rapida da 125 kW bastano 30 minuti per ottenere lʼ80% di capacità delle stesse. La velocità massima è autolimitata a 180 orari, mentre lo scatto sullo 0-100 si compie in 6,3 secondi.