Audi Q3 2025: la prova su strada

La gamma di motorizzazioni offerte già dal lancio comprende: tre versioni ICE, due benzina e un diesel, una mild hybrid 1.5 e un plug-in hybrid. L’unità entry level è rappresentata dal 1.5 TFSI da 150 CV e 250 Nm di coppia con tecnologia mild-hybrid a 48V. Le versioni benzina sono basate entrambe sul 2.0 TFSI nei livelli di potenza da 204 CV e 320 Nm e da 265 CV e 400 Nm, mentre la versione diesel è spinta dal quattro cilindri 2.0 TDI, in grado di erogare 150 CV e 360 Nm e abbinato alla trazione anteriore e al cambio S tronic a 7 marce. Infine, la motorizzazione plug-in hybrid eroga complessivamente 272 CV ed è abbinata a una batteria da 25,7 kWh per un’autonomia dichiarata in full electric di 119 chilometri e ricarica in DC fino a 50 kW, che consente di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti (dati dichiarati).