Audi presenta a Milano il design del futuro

Presentata nei suggestivi spazi del Portrait Milano, complesso risalente al XVI secolo e aperto per la prima volta al pubblico da Audi nel 2017, verrà esposta in occasione dell'IAA di Monaco di Baviera ed è la prima manifestazione della nuova filosofia di design Audi. La show car anticipa lo stile dei futuri modelli del Brand e introduce una nuova esperienza anche nei suoi spazi interni: in abitacolo è facile accorgersi del lavoro svolto per ridurre il più possibile all'essenziale, senza linee o elementi superflui, solo purezza delle geometrie. Gli esterni sono fortemente caratterizzati dalla struttura frontale dal marcato impatto verticale, infatti Audi Concept C trae ispirazione dall'iconica racing car Auto Union Type C. "La nostra storia è caratterizzata da audaci balzi in termini d’innovazione e avanguardia tecnologica abbinati a una vocazione senza compromessi per la purezza del design”, ha sottolineato Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, che poi ha così continuato "i nostri modelli più iconici sono la perfetta concretizzazione di questa combinazione". Alcuni esempi: il sistema di trazione integrale quattro ha rivoluzionato il mondo automotive, mentre nel motorsport Audi ha trionfato grazie a motori evoluti, materiali innovativi e soluzioni aerodinamiche avanzate...una ricetta per il successo che ha influenzato lo sviluppo delle vetture ben oltre la pista.