Audi prepara la primavera con le nuove S5

Belle, bellissime, sportive e ora anche un pochino ecologiche (ma giusto un pizzico…). Sono le nuove Audi S5 , che arrivano a listino in Italia nelle tre varianti Coupé, Sportback e Cabriolet . Le prime due propongono una originale motorizzazione mild hybrid gasolio/elettrica, la decappottabile invece un classico TFSI turbo benzina.

Immancabili su queste Audi sportive e prestazionali sono la trazione integrale permanente Quattro e il cambio automatico a 8 rapporti Tiptronic, mentre a richiesta sono disponibili lo sterzo dinamico e gli ammortizzatori regolabili. Quel che invece è un unicum dei tre gioiellini di Ingolstadt è il design: lo stile scultoreo, le superfici scolpite, lʼimmagine dinamica e sensualissima di tutte e tre le carrozzerie. Il look delle normali Audi A5 è impreziosito dai proiettori a matrice di LED anteriori e dai gruppi ottici posteriori a LED, dalle calotte dei retrovisori esterni in alluminio e dallʼestrattore in titanio nero opaco.

Distinti sono invece i sistemi di propulsione: su Audi S5 Coupé e S5 Sportback il motore 3.0 TDI da 347 CV e 700 Nm di coppia sposa un compressore elettrico e tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. Con la sua elegante capote in tela, la S5 Cabriolet monta invece il motore V6 3.0 TFSI da 354 CV e 500 Nm, un classico turbo a iniezione diretta molto performante, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, ma le due versioni “coperte” scendono sotto i 5 secondi. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h su tutti e tre i modelli.

Allʼinterno spiccano i nuovi strumenti digitali, con il display MMI touch da 10,1 pollici e la piattaforma modulare d’infotainment MIB 3 per riprodurre, fin dal look, la funzionalità degli smartphone. Di serie il sistema di navigazione con lʼAudi Virtual Cockpit da 12,3 pollici e tante funzionalità online, inclusa la connettività Car-to-X. Il climatizzatore automatico è distinto su tre zone e i sedili anteriori sportivi regolabili elettricamente sono rivestiti in Alcantara/pelle. Prezzi: Audi S5 Coupé e S5 Sportback partono da 79.900 euro, Audi S5 Cabriolet da 86.900 euro.