Audi lancia il powertrain ibrido plug-in su A3 e Q3

Audi rafforza lʼofferta di modelli ibridi elettrici ricaricabili con le nuove A3 Sportback e Sedan e le Q3 e Q3 Sportback . Si tratta delle versioni plug-in, con batteria da 13 kWh per ricaricare il motore elettrico, mentre il motore termico è in tutti e quattro i modelli il 1.4 turbo benzina da 150 CV . La potenza di sistema del powertrain ibrido è pari a 245 CV e 400 Nm di coppia massima, per un plus di potenza che fa il paio con la massima efficienza.

La Audi A3 ibrida plug-in ‒ nome di listino 1.4 TFSI e 45 ‒ è coadiuvata da un cambio S tronic a 6 rapporti e si basa sullʼallestimento S line, il top di gamma. Significa look sportivo, cerchi in lega da 18 pollici, pacchetto look nero, pinze freno rosse e sedili sportivi, tutto di serie. Cʼè anche il Virtual Cockpit da 10,25 pollici. La trazione ibrida consente di marciare in modalità solo elettrica per ben 61 km e alla velocità massima di 140 km/h. Lʼaccelerazione da 0 a 100 avviene in 6,8 secondi e la velocità utilizzando entrambi i propulsori supera i 230 orari. Quanto ad efficienza, i consumi medi si attestano su 1,2/1,3 litri per 100 km, con emissioni di CO2 attorno ai 30 grammi al chilometro. Il prezzo è di 45.100 euro.

Cʼè lʼaspetto della ricarica, da considerare. Sulla A3 plug-in servono circa 5 ore per una ricarica piena, mentre sui più grandi Suv Q3 e Q3 Sportback di 4 ore. In Italia Audi lancia lʼofferta “Easy home charging” su tutti e quattro i suoi modelli ricaricabili. Prevede lʼinstallazione a domicilio e una tariffa flat di 110 euro al mese per aver diritto a 5.000 kWh di energia inclusa nel primo anno di possesso dellʼauto. Il passaggio allʼibrido, inoltre, regala vantaggi in termini di mobilità e fiscalità, come lʼaccesso free alle ZTL e il bollo esente o ridotto (dipende della regioni).

Audi Q3 e Q3 Sportback alla spina Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

E veniamo alle nuove Audi Q3 e Audi Q3 Sportback alla “spina”, anchʼesse denominate 1.4 TFSI e 45. Il powertrain ibrido è identico a quello delle Audi A3, inclusa la batteria da 13 kWh, ma ovviamente i dati cambiano: a incidere è il peso di questi due modelli, entrambi a trazione anteriore, e così lʼautonomia di marcia a emissioni zero scende a 51 km massimo. Potenza complessiva di 245 CV e coppia massima di 400 Nm consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, con la velocità massima in modalità elettrica di 140 orari e 210 sfruttando entrambi i propulsori. Salgono i consumi, fra 1,4 e 1,7 litri ogni 100 km, per emissioni di CO2 tra 32 e 39 g/km. Prezzi ancora non definiti.