Audi Grandsphere, lʼidea di futuro si fa chiara e concreta

Grandsphere, Audi stupisce allo IAA 2021 Ufficio stampa 1 di 24 Ufficio stampa 2 di 24 Ufficio stampa 3 di 24 Ufficio stampa 4 di 24 Ufficio stampa 5 di 24 Ufficio stampa 6 di 24 Ufficio stampa 7 di 24 Ufficio stampa 8 di 24 Ufficio stampa 9 di 24 Ufficio stampa 10 di 24 Ufficio stampa 11 di 24 Ufficio stampa 12 di 24 Ufficio stampa 13 di 24 Ufficio stampa 14 di 24 Ufficio stampa 15 di 24 Ufficio stampa 16 di 24 Ufficio stampa 17 di 24 Ufficio stampa 18 di 24 Ufficio stampa 19 di 24 Ufficio stampa 20 di 24 Ufficio stampa 21 di 24 Ufficio stampa 22 di 24 Ufficio stampa 23 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Audi Grandsphere non è semplicemente unʼauto elettrica. Ha due propulsori montati ognuno su un asse, per sviluppare la potenza massima di 720 cavalli e una coppia vicina ai 1.000 Nm, fornendo lʼautonomia sufficiente per fare 750 chilometri con una singola carica. È però anche una berlina super tecnologica, che vanta il sistema di gestione attiva predittiva dell’assetto e che soddisfa i criteri di guida autonoma di Livello 4 (sul massimo di 5). Significa che si può viaggiare in tutto comfort e in piena sicurezza “affidandosi” alle certezze elettroniche dellʼauto.

A quel punto, attivando le soluzioni di guida autonoma previste, la prima fila di sedili può essere orientata allʼindietro, trasformando lʼabitacolo in unʼarea lounge con soluzioni d’intrattenimento da home theatre. Il volante e la pedaliera scompaiono, e i sedili vengono adattati automaticamente alla nuova situazione di viaggio, ad esempio personalizzando la climatizzazione e lʼavvolgimento degli schienali. Questi sono reclinabili fino a 60 gradi, per un comfort impareggiabile che trasformerà ogni esperienza di viaggio.

Tornando alla trazione elettrica, il concept Audi mostra allo IAA una potentissima batteria con tensione nominale di 800 Volt. Significa che la ricarica in corrente continua con potenze fino a 270 kW garantiscono, in 10 minuti, di ottenere energia sufficiente per percorrere più di 300 chilometri! Un dato pazzesco, che davvero avvicina i tempi di rifornimento delle auto con motori termici. Allo slogan dello IAA 2021 ‒ “Con cosa ci muoveremo in futuro?” ‒ la Audi Grandsphere dà risposte chiare e concrete.