27 ottobre 2018 08:25 Audi ed Enel insieme per la mobilità elettrica Per il lancio di Audi e-tron, il Suv 100% elettrico

La prima vettura elettrica di Audi si chiama e-tron. È un Suv al 100% elettrico, con unʼautonomia di marcia di oltre 400 km a batterie cariche, e presto arriverà sulle strade europee. Per facilitarne il posizionamento presso la sua clientela premium italiana, Audi ha siglato un accordo con Enel X per beneficiare dell’infrastruttura di rete più capillare d’Italia.

L’offerta è stata presentata nei giorni scorsi a Roma e si chiama “Ready for e-tron”. Si rivolge ai privati ma principalmente alle aziende per le loro flotte, cercando di “convincere” tutti dei vantaggi della mobilità elettrica. Consiste in un bonus gratuito di 3.300 kW dʼenergia in due anni a favore dei clienti della Audi e-tron, equivalenti a una percorrenza stimata di oltre 14.000 chilometri. Bonus gradualmente utilizzabile prezzo le colonnine pubbliche per la ricarica, ma anche a casa propria, perché il pacchetto (un’opzione a listino gratuita) permette di beneficiare del sopralluogo domestico, della consulenza per l’aumento della potenza elettrica dell’impianto di casa e della predisposizione del sistema di ricarica. Tutto gestibile mediante l’app e la card Enel X Recharge.

Non sarà facile vincere gli ancora forti scetticismi sullʼauto elettrica, ma “Ready for e-tron” promette la ricarica veloce e facile in ogni contesto possibile: a casa, in ufficio, in città e anche fuori, come in autostrada, dove Enel partecipa al progetto Ue Eva+ per montare 180 colonnine di ricarica veloce sulle autostrade italiane. Con un investimento di 300 milioni di euro, Enel si è impegnata a collocare in Italia 7.000 colonnine entro il 2020, per arrivare a 14.000 nel 2022.