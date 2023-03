Audi, debuttano la Q3 e la Q5 Identity Black

Cosa porta con sé l'allestimento Identity Black

Non è facile arricchire la proposta della Q5 (modello più venduto al mondo di Audi) e della Q3 (auto più venduta dai "quattro anelli" in Italia), eppure il nuovo allestimento regala ai due SUV molta originalità e sportività. E' basato sugli allestimenti S line edition e S line plus e in più sfoggia il pacchetto lucido nero plus, con la finitura total black per gli inserti sui paraurti, del single frame e della griglia frontale e per le cornici dei cristalli laterali. Anche le barre del tetto, e il logo Audi sono in total black, così come la sigla del modello. Esteticamente si apprezzano anche le calotte dei retrovisori in nero, i proiettori a LED Audi Matrix e i cerchi in lega Audi Sport da 20" a 5 razze doppie con inserti in nero opaco torniti lucidi per la gamma Audi Q3, e da 21 pollici a 5 razze a V nero antracite torniti a specchio per quella Q5. Internamente il cielo è totalmente nero e alcune finiture con inserti in lacca lucida nera impreziosiscono la plancia, i pannelli delle portiere e la console centrale.