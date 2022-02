Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e, plug-in super efficiente

Ha un grande merito la “piccola” Audi A3: è un poʼ il trionfo della versatilità . È stata proposta in tutte le carrozzerie (pure cabriolet), con una motorizzazione g-tron ibrida a metano molto apprezzata, e adesso in quella ibrida elettrica “alla spina” TFSI e , senza dimenticare la versione sportiva estrema RS 3 da 400 CV (che Tgcom24 ha già avuto modo di provare).

Adesso ci siamo messi al volante della 1.4 Sportback TFSI e, lʼibrida plug-in della gamma A3, con Audi che promette di fare fino a 67 chilometri in modalità 100% elettrica, cioè a emissioni zero. Ecologica ma anche un bel poʼ pepata, forte comʼè di una potenza complessiva di 204 CV erogati dal motore termico 1.4 turbo benzina da 150 CV con il boost del motore elettrico integrato nel cambio automatico S-Tronic a 6 rapporti. E a listino cʼè anche una versione più potente da 245 CV complessivi e 400 Nm di coppia. La “nostra” versione 40 si accontenta invece di raggiungere i 227 km/h di velocità massima, 140 marciando solo in elettrico ed è tanta roba!

L’auto parte sempre in elettrico ma poi lʼAudi Drive Select offre al guidatore parecchi settaggi: Comfort, Dynamic, Efficiency, Individual, ma anche EV per andare solo in elettrico, Auto per lasciar fare tutto al cervellone di bordo, Battery hold per preservare la batteria e Battery charge per ricaricarla meglio in decelerazione. Onestamente, va detto che un minimo di formazione al guidatore bisognerebbe darla: lʼauto elettrica non è una cosa scontata, perché implementa tutte le innovazioni del mondo digitale che ci circonda, e avere a disposizione tutti questi settaggi senza sfruttarli a dovere significa sprecarli. Molti dei programmi, peraltro, incidono sulla marcia in elettrico e sfruttano perlopiù il motore termico vanificando anche le migliori intenzioni.

Detto questo, la nostra Audi A3 Sportback plug-in va forte anche in elettrico, spinge forte ed è divertente quando scatta senza remore da ferma. Con una coppia massima di 350 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Il plus è però nei meandri tipici della trazione elettrica, tipo le 4/5 ore soltanto per la ricarica completa delle batterie in modalità standard. Oppure i consumi medi compresi tra un litro e 1,3 litri per 100 chilometri e con emissioni di CO2 contenuti fra i 24 e i 31 g/km! Roba da utilitaria, e delle migliori per efficienza.

Già le 5 porte e il capiente bagagliaio di Audi A3 Sportback dimostrano la versatilità del modello, ma la versione alla “spina” ha pure la batteria da 9,8 kWh utilizzabili letteralmente “affogata” nel pianale sotto i sedili posteriori, così che non si perde neanche un centilitro di spazio a bordo. La connettività è al top e replica l’intuitività degli smartphone, si avvale anche di Alexa oltre che dellʼapp Audi. I prezzi della A3 Sportback (40) 1.4 TFSI e partono dai 41.450 euro, per la più potente versione 45 da 46.850 euro.