Audi A3 Sedan con motore ibrido e super efficienza

Ma lʼaspetto più innovativo della seconda generazione di Audi A3 Sedan è la presenza della motorizzazione mild hybrid 1.5 TFSI S tronic. Unʼunità elettrica a 48 Volt supporta il motore turbo benzina da 150 CV, a sua volta dotato dellʼevoluta tecnologia “cylinder on demand”, che dimezza da 4 a 2 il numero dei cilindri in funzione in caso di marcia a regimi ridotti. Il cambio della versione ibrida è S tronic a doppia frizione e 7 rapporti. La frenata rigenerativa e le tre varianti dell’assetto completano il pacchetto tecnico della berlina tedesca. In gamma anche due motorizzazioni benzina 1.5 TFSI e diesel 2.0 TDI, entrambe da 150 cavalli.

Allʼinterno spicca la forte digitalizzazione dell’abitacolo: comandi touch, l’infotainment di ultima generazione con schermi touch da 10,1 pollici e Amazon Alexa come assistente vocale. I servizi Audi Connect includono anche la navigazione e una strumentazione tutta nuova, centrata sullʼAudi Virtual Cockpit, disponibile anche in versione plus con schermo da 12,3 pollici. A richiesta anche l’head-up display, che proietta a colori le principali informazioni sul parabrezza.

Pur meno incisiva rispetto alla A3 Sportback, la 5 porte best-seller del brand in Italia, la nuova Audi A3 Sedan arriverà in Italia la prossima estate. In seguito si arricchirà di motorizzazioni più piccole, come il TDI da 116 CV con cambio manuale a 6 marce e, a benzina, il 3 cilindri 1.0 turbo da 110 CV. Per questo è disponibile sia il cambio meccanico che il doppia frizione,