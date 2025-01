Aston Martin Vantage Roadster

A livello estetico la Vantage Roadster beneficia della bellezza già apprezzata ammirando le linee della sorella coupé. Tra i particolari "di famiglia" spiccano un frontale completamente ridisegnato e ora più accattivante grazie a una nuova griglia, a un nuovo paraurti e a uno sguardo ridisegnato. Passando al posteriore, si nota un paraurti con prese d’aria aggiuntive dietro le ruote a tutto beneficio di un migliore coefficiente aerodinamico. La ciliegina sulla torta della Roadster però è, come potete immaginare, la capote che utilizza un meccanismo di ripiegamento a Z che non richiede coperture aggiuntive e che può essere aperto o chiuso in soli 6,8 secondi, anche a una velocità di 50 km/h. Per concludere, questa versione a cielo aperto potrà essere scelta in due tinte: "Iridescent Sapphire" o "Bronze Flare", mentre il tetto può essere configurato in diverse tonalità, tra cui nero, blu e rosso.