Aston Martin e le future auto elettriche: da dove arrivano gli investimenti

La strategia di elettrificazione ad alte prestazioni di Aston Martin ha ottenuto un finanziamento governativo di 9 milioni di sterline attraverso l'Advanced Propulsion Centre UK: il finanziamento governativo sosterrà lo sviluppo della piattaforma BEV di lusso di Aston Martin e il percorso verso emissioni net-zero. Non è tutto, perchè la somma servirà al marchio britannico a investire nella produzione di componenti e veicoli dal peso sempre più ridotto, oltre a sviluppare una gamma "fatta in casa" di strumenti digitali e a potenziare la formazione rivolta specificatamente al "nuovo mondo" dell'elettrificazione.

Il progetto ELEVATION

Si tratta di un bel boost per il programma di elettrificazione di Aston Martin, che costituisce un pilastro importante della più ampia strategia di sostenibilità Racing. Green. Il costruttore britannico si sta impegnando con 2 miliardi di sterline a sviluppare tecnologie avanzate nei prossimi cinque anni, passando gradualmente dal motore a combustione interna (ICE) alla tecnologia BEV. Il progetto ELEVATION, un progetto di ricerca e sviluppo collaborativo a sei partner guidato da Aston Martin, è supportato dal Manufacturing Technology Centre, Expert Tooling & Automation, Creative Composites, Fuzzy Logic Studio e WMG, University of Warwick. Il progetto prevede lo sviluppo di un pacchetto batterie di trazione leggero da 800 V e di una doppia unità di trazione elettrica anteriore (EDU) in una piattaforma BEV modulare applicabile dalle supercar ai SUV.