Assetto e nuovi motori i plus di Opel Insignia

Grazie al Flexride, la vettura varia la risposta dello sterzo, delle sospensioni, dellʼacceleratore secondo i desiderata del guidatore. Ma questa è soltanto una delle novità tecniche che Opel Insignia propone nel suo upgrade, valido per entrambe le carrozzerie berlina GS e wagon Sports Tourer. Lʼammiraglia Opel appare in forma smagliante, le linee sono state appena toccate per renderle ancora più tese e le dotazioni aumentano. Prima fra tutte la tecnologia dʼilluminazione, con i sottilissimi fari anteriori IntelliLux LED Pixel con 168 diodi (84 Led a faro). Anche i fari posteriori sono a Led e poi cʼè lʼesordio della retrocamera digitale con assistente alla retromarcia basato su radar.

Una dotazione di sicurezza che si aggiunge al sistema di “Allerta incidente con frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni” e allʼHead Up Display. Ma otre che sicura e affidabile, la nuova Insignia è una berlina comoda e spaziosa. Lo è sempre stata, a dire il vero, anche se per versatilità è la station wagon ad aver raccolto la maggior parte della clientela, almeno in Italia. Una viaggiatrice perfetta, confortevole grazie ai sedili con certificazione AGR (lʼente tedesco), dotati di regolazione lombare e seduta allungabile, e riposante per i passeggeri anche dopo centinaia di chilometri percorsi in un fiato.

Per questa vocazione alle lunghe percorrenze, Opel continua a centrare la sua offerta sulle motorizzazioni diesel (ce ne sono due da 122 e 174 CV), ma adesso in gamma lancia due brillanti unità a benzina da 200 e 230 CV (la GSi), con sistema di disattivazione cilindri che permette di risparmiare il 18% di carburante. Se marciamo in Tour o in Normale lʼefficienza si coglie, ma è inserendo lʼassetto Sport (tra quelli del sistema Flexride) che la berlina Opel ravviva il carattere nascosto sotto al cofano: lo sterzo diventa più diretto, la risposta dellʼacceleratore più pronta e le sospensioni sʼirrigidiscono, aggiungendo un tocco di brio piacevole ma mai aggressivo.

Un cenno al bagagliaio importante, dai 490 litri ordinari arriva a 1.450 litri abbattendo la seconda fila. E stiamo parlando della berlina GS, ma la wagon ovviamente offre anche di più. I prezzi di Opel Insignia GS 2.0 benzina 200 CV e cambio automatico a 9 rapporti partono da 40.100 euro, mentre chi volesse il diesel partirà da 34.500 euro. La carrozzeria Sports Tourer costa 1.000 euro in più, a parità di allestimento.