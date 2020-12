Arriva la ricarica plug-in sulla Toyota RAV4 ibrida

Da sempre punta di lancia dellʼalimentazione ibrida elettrica, Toyota ha atteso un poʼ per dotare il nuovo RAV4 del sistema ibrido plug-in . Una versione possente ed efficiente, che sviluppa più di 300 CV e consuma un litro di benzina per fare 100 chilometri in ambito urbano. Oggi Toyota ne avvia la prenotazione, ma le prime consegne sono previste ad aprile 2021.

Il look è lo stesso del Toyota RAV4 di quinta generazione, lanciato circa due anni fa sul mercato italiano. Sorprende che lʼalimentazione ibrida plug-in arrivi dopo che sia stata lanciata su Suzuki Across, il Suv “gemello” del RAV4 che va a chiudere al vertice la gamma Suv Suzuki. A ben vedere la propulsione è la stessa: motore turbo benzina da 2,5 litri e unità elettrica, che insieme scaricano 306 CV di potenza. La velocità massima è limitata a 135 km/h in modalità di marcia esclusivamente elettrica, per unʼaccelerazione da sportiva che si compie in 6 secondi da 0 a 100 orari. Il Suv è equipaggiato di serie con il sistema di trazione integrale elettrica intelligente AWD-i.

Suv di grande efficienza, RAV4 ricaricabile è un vero Full Hybrid. Nel ciclo combinato riesce a fare 75 km a emissioni zero, ma nel ciclo urbano sfiora i 100 km, valori record per la categoria. Significa bassissimi consumi di benzina ma anche emissioni di CO2 ridotte allʼosso, appena 22 g/km e perciò abbondantemente dentro lʼecobonus statale. Al momento dellʼacquisto, Toyota fornisce il cliente di due cavi standard: uno collegabile a una normale presa domestica e lʼaltro, di tipo Mennekes (32A, 6.6 kW), che consente una ricarica completa in 2 ore e mezza se collegato a una Wallbox.

La versione plug-in sarà la più diffusa della gamma RAV4 per volumi di vendita. Toyota invita a sfruttare l’app MyT con i servizi connessi che permettono di controllare lo stato della batteria, pianificare l’orario di ricarica e programmare il clima. Due gli allestimenti a disposizione: Dynamic+ e Style+. La prima già è ricca di contenuti con di serie i cerchi in lega da 18 pollici (19” per la seconda), i fari a LED, i vetri posteriori oscurati, il sistema multimediale Toyota Touch 3 da 9 pollici con radio DAB, navigatore, vano di ricarica wireless e tutti i sistemi di sicurezza attiva del Toyota Safety Sense. Il top di gamma Style+ aggiunge il tetto panoramico e lʼaudio premium JBL. I prezzi delle due versioni sono di 55.500 e 60.000 euro, ma si scende a 45.500 e 49.000 in caso di rottamazione.