Aprilia SR GT, lo scooter cittadino con unʼanima enduro

Più che uno scooter, in Aprilia hanno voluto realizzare un veicolo che divertisse, ispirato dal punto di vista dinamico ma anche confortevole, a suo agio in ogni situazione, anche fuori città e su manti stradali che richiedono polsi saldi. La posizione di guida attiva e l’ampio manubrio naked denotano nel nuovo Aprilia SR GT il background motociclistico che sta alla base del progetto, e la conferma arriva dalle sospensioni Showa a corsa lunga e molto alte da terra (175 mm), che permettono di superare agevolmente ogni ostacolo nella guida in città.

Il design dello scooter mostra la fanaleria full LED a tre elementi anteriore, la targa posizionata sulla ruota posteriore a snellire la coda e il gruppo ottico posteriore full LED che include gli indicatori di direzione. La pedana ergonomica ammette due distinte posizioni in sella, mentre il serbatoio da 9 litri consente unʼautonomia di marcia di quasi 350 chilometri con un pieno! Il vano sottosella ha una capacità di 25 litri e può contenere un casco integrale, ma tra gli accessori cʼè pure uno spazioso bauletto in alluminio da 33 litri. Infine il display LCD di serie, con sistema opzionale di connettività Aprilia Mia.

Aprilia SR GT è proposto con i motori monocilindrici i-get di 125 cc e 11 kW di potenza e 200 (in realtà 174 cc) da 13 kW. La doppia carenatura e il parabrezza sospeso donano unʼanima enduro allo scooter, e gli stessi pneumatici ‒ da 14 pollici davanti e da 13” al posteriore ‒ hanno un disegno del battistrada “all terrain”, per avventurarsi su pavé e strade bianche senza timori. Il timing per lʼarrivo nelle concessionarie non è stato ancora definito.