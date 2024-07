Alfa Romeo Junior Veloce: caratteristiche e prezzi

Al di là della nuova potenza di 280 CV riservata alla Junior Veloce, le sorprese tecniche arrivano anche da altri accorgimenti. Ad esempio, in Alfa Romeo ci hanno raccontato che un grande lavoro è stato fatto sullo sterzo, reso più diretto, ma anche sulle sospensioni, ribassate di 25 mm rispetto alla versione standard, sulle barre antirollio anteriori e posteriori molto più rigide, sull'impianto frenante che prevede all'anteriore 4 pistoncini che misurano 280 mm e sulla scelta delle ruote da 20" e di un differenziale TorsenD, per la prima volta introdotto su una vettura elettrica a trazione anteriore. Grazie a questa tecnologia, la Junior Veloce ha una migliore tenuta di strada e una corretta ripartizione della coppia gestita da una ruota all’altra per massimizzare la stabilità sia in ingresso che in uscita di curva, cercando di minimizzare il sottosterzo.