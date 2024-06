Alfa Romeo Junior: i numeri del motore elettrico

Non è solo il nuovo motore a rappresentare "il dettaglio tecnico" di nota, in realtà tutto lo sviluppo progettuale si è focalizzato su interventi volti a massimizzare performance, road handling e divertimento puro alla guida. In Alfa Romeo hanno calibrato ad hoc lo sterzo, sviluppato per essere il più diretto del segmento ed estremamente preciso in grado così di esaltare le doti di tenuta di strada; l'assetto è sportivo e ribassato di 25 mm; le barre antirollio anteriori e posteriori hanno una taratura sportiva per garantire un inserimento in curva rapido e preciso; l’impianto frenante prevede all’anteriore dischi da oltre 380mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini; infine il differenziale Torsen è chiamato a offrire la migliore trazione possibile in ogni condizione. Inoltre, gli pneumatici performanti da 20” sono specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni, studiati per regalare alti livelli di aderenza e tenere sempre in considerazione i consumi.