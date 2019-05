Alfa Romeo Giulia Sport-Tech e Stelvio Sport-Tech

Alfa Romeo Giulia Sport-Tech

Forte di questʼallestimento, la berlina propone di serie contenuti esclusivi come i cerchi in lega bruniti a 5 fori da 18 pollici, i fari bixeno 25 watt, i vetri privacy, lʼimpianto multimediale Alfa Connect con schermo da 8,8 pollici e integrazione Apple CarPlay e Android Auto. Standard anche lʼAdaptive Cruise Control e i sensori di parcheggio posteriori. I motori per questʼallestimento sono il 2.2 turbodiesel 160 CV, con 450 Nm a 1.750 giri, e il 2.0 MultiAir benzina da 200 CV, entrambi con cambio automatico a 8 rapporti. Quattro i colori di carrozzeria: Rosso Alfa, Bianco Alfa, Nero Vulcano e Grigio Stromboli, per un listino che parte da 42.700 euro per la versione a gasolio. La promozione lancio abbassa però il prezzo base a 35.900 euro.