Alfa Romeo dedica unʼedizione super esclusiva a Stelvio e Giulia

Le immagini che vediamo sono girate proprio in quello squarcio meraviglioso del lago di Como in cui sorge, a Cernobbio, Villa dʼEste. Alfa Romeo Stelvio “6C Villa d’Este” monta il motore 2.2 turbodiesel da 210 CV con cambio automatico a 8 marce e dispone della trazione integrale Q4. Le eleganti finiture di questa versione, prodotta in volumi limitatissimi ‒ soltanto 85 esemplari ‒ prevedono cornici cromate dei finestrini laterali e dei cerchi in lega leggera da 21 pollici. All’interno ci sono i sedili in pelle regolabili elettricamente e tanta elettronica di sicurezza. Il prezzo è di 73.100 Euro.

Non ancora formalizzati invece i prezzi di Alfa Giulia 6C Villa dʼEste (stima attorno ai 60/65.000 euro) per la quale esistono due opzioni di motore: il 2.2 diesel da 190 CV e il 2.0 benzina da 280 CV, con trazione posteriore e cambio automatico. Anche per la berlina ci sono finiture cromate esterne, ma i cerchi in lega sono da 19 pollici. Lʼabitacolo è impreziosito dai sedili elettrici e riscaldabili, rivestiti di pelle beige e con ricami personalizzati. Inoltre, la dotazione di serie include i paddle di alluminio al volante e tutti gli Adas di Livello 2 disponibili per Alfa Romeo Giulia. Unʼauto di grande fascino e amatissima in Germania, dove colleziona premi a iosa.

