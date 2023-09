Alfa Romeo 33 Stradale sul circuito di Monza

Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, con un processo artigianale unico, la nuova coupé a “due posti secchi” ha fatto il suo debutto in pitlane, alla presenza dei due piloti Alfa Romeo Valtteri Bottas e Zhou Guanyu e di tutto il team Alfa Romeo.

Il cenno storico Dopo la world premiere della nuova 33 Stradale, svoltasi ieri al Museo Alfa Romeo, la fuoriserie italiana ritorna nel “Tempio della velocità” a Monza, in occasione del Gran Premio d’Italia. La storia racconta che, esattamente il 31 agosto del 1967, l’iconica vettura faceva il suo debutto sul leggendario circuito, poche settimane prima del suo esordio ufficiale al Salone di Torino. All’epoca la scelta della location non fu casuale, in quanto massima espressione del legame fra il mondo delle corse e le auto da strada, oltre a voler rimarcare il ritorno ufficiale dell’Alfa Romeo nel mondo delle competizioni proprio con il progetto 33. Derivata direttamente dalla Tipo 33 da competizione, la 33 Stradale suscitò subito ammirazione per le prestazioni esaltanti e la silhouette scultorea firmata da Franco Scaglione.





Alfa Romeo 33 Stradale: “manifesto” del presente e del futuro del brand Nelle immagini che trovate in questo articolo, la bella Alfa Romeo 33 Stradale è stata esposta davanti ai box dell’Alfa Romeo F1 Team, esaltando la sua immagine di vero e proprio "manifesto" di ciò che il marchio italiano può fare in termini di stile ed esperienza di guida. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, con un processo artigianale unico, la nuova coupé a “due posti secchi”, coniugando heritage e futuro, proietta in questo modo Alfa Romeo nel XXI secolo. Il suo debutto a Monza non è stato casuale: infatti, 56 anni fa nasceva la sua leggenda, proprio sullo stesso tracciato italiano dove il 3 settembre del 1950 Alfa Romeo vinse il primo titolo nella storia della Formula 1 con Nino Farina al volante della Tipo 158 “Alfetta”.

