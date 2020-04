Alcantara firma la BMW X5 Timeless Edition

La notizia del giorno per lʼindustria dellʼauto italiana è che Alcantara ha riaperto il suo stabilimento di Nera Montoro , in Umbria, dove tutte le Case auto hanno il loro punto fermo quando si tratta di abbellire gli abitacoli dei loro modelli con i rivestimenti migliori al mondo. Pochi sanno però che Alcantara collabora direttamente con i costruttori, come BMW , per la quale ha curato la X5 Timeless Edition .

Cinquanta esemplari di pura eleganza questa Timeless Edition, per esaltare un modello che ha dato il la, nel lontano 1999, alla gamma X di BMW. Oggi la X5 è alla quarta generazione, ne sono state vendute oltre 300 mila nel mondo, e si presenta in questʼallestimento speciale di grande fascino e qualità dei materiali selezionati da Alcantara. I sedili anteriori e posteriori sono stati rivestiti in Alcantara nera, in versione plain o forata, ma la luminosità degli interni è esaltata dal grigio forato scelto come motivo di contrasto.

Il punto di partenza di questa serie speciale è la versione xLine con pacchetto xOffroad nel colore di carrozzeria Mineral White. La motorizzazione scelta è il 6 cilindri Diesel da 265 CV, quella che equipaggia la BMW X5 xDrive30d. In ottica fuoristradistica, sono state aggiunte le pedane laterali in alluminio con inserti in gomma, mentre dal punto di vista tecnico spiccano le sospensioni ad aria sui due assi autolivellanti, il differenziale sportivo M Sport e lo Sterzo Attivo Integrale. Soltanto per la guida in fuoristrada ci sono 4 specifiche modalità: xSand, xRocks, xGravel e xSnow.

La personalizzazione Alcantara emerge non soltanto nel design degli interni, inclusi braccioli e pannelli delle portiere, ma anche nella grafica “powered by Alcantara”. Realizzata con la tecnica dellʼelettrosaldatura, riporta l’etichetta celebrativa “Timeless Edition 1/50”, con la numerazione del modello. Gradito omaggio della serie speciale di BMW X5 è la borsa da viaggio realizzata, ovviamente, dallʼazienda ternana. Prenotazioni e prezzi sono tutte da chiedere al concessionario di fiducia, i prezzi orientativi si attestano attorno ai 110 mila euro.