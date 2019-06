Al Parco Valentino esordio per la Mazda CX-30

Se vi piacciono le linee sportive di Alfa Romeo Tonale e siete dalle parti del Parco Valentino a Torino, allora andate a vedere anche la Mazda CX-30. In fatto di dinamicità, il Suv compatto giapponese ha molto da dire e per il pubblico italiano è una novità assoluta. Andrà a porsi tra i modelli CX-3 e CX-5 e in Italia arriverà a listino a settembre.