Aehra, lʼidea giovane e innovativa di auto elettrica premium

Innovazione e Design sono al centro del progetto Aehra, giovane start up europea che coltiva lʼambizione di cambiare le regole del gioco, reinventando il concetto stesso di automobile per il XXI secolo. A prima vista parrebbe un Suv, ma lʼabito di una sola carrozzeria le sta stretto, è lunga infatti come una limousine ‒ 5,10 metri con passo di 3 metri ‒ e ha unʼimpronta da terra piuttosto bassa per unʼauto elettrica, pur montando grandi ruote da 23 pollici all’anteriore e 24 al posteriore. Gli sbalzi anteriore e posteriore sono corti e ciò, insieme al grande interasse, assicura una incredibile spaziosità interna, cui si accede dalle portiere che si sollevano verso lʼalto.

Quanto al powertrain, sviluppa una potenza compresa fra i 550 e 600 kW, equivalenti a circa 800 CV, così da permettersi una velocità autolimitata di 265 km/h. decisamente inusuale per una vettura elettrica. Lʼautonomia di marcia con una singola ricarica supera gli 800 chilometri. Aehra è stata realizzata in materiali selezionati riciclabili e con una monoscocca interamente in fibra di carbonio, che permettono di mantenere il peso sotto i 2.000 chilogrammi. Per il presidente di Aehra Hazim Nada, “l’auto è un nuovo paradigma di innovazione e design, che rappresenterà un benchmark per il mondo dell’automotive di alta gamma”.

Dopo la premiere mondiale a Milano lo scorso mese di novembre, Aehra continuerà il suo sviluppo e sarà presentata ufficialmente al pubblico nel corso della 3° edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, dal 16 al 18 giugno 2023. La vedremo poi su strada, i prezzi non sono stati definiti, ma la stessa società parla di un posizionamento tra i 160 e 180 mila dollari.