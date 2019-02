Abarth prepara le versioni 70esimo Anniversario

Il prossimo 31 marzo Abarth compirà ufficialmente 70 anni . Ha attraversato varie fasi, comʼè ovvio, ma la sportività ha rappresentato sempre il fil rouge della biografia aziendale. Fu fondata a Torino da Carlo Abarth , ingegnere austriaco trapiantato in Piemonte e con la passione per le auto sportive. Come sodale aveva il pilota Guido Scagliarini e la prima vettura re-interpretata fu una Fiat 1100, che divenne la 204A Roadster .

Il simbolo di Abarth è come noto lo Scorpione, noto per la sua velenosità ma anche per la sua resistenza a condizioni estreme. E in effetti Abarth non pare risentire degli anni che passano, tuttʼaltro, visto che il 2018 è stato il suo miglior anno di sempre: ha venduto quasi 23.500 auto in Europa, il 36,5% in più sul 2017. È cresciuta un poʼ ovunque, ma certo fanno scalpore le oltre 5.600 vetture vendute sul mercato britannico. Per festeggiare il compleanno, FCA ha deciso di lanciare una serie speciale “70esimo Anniversario” che coinvolge le gamme 595 e 124 spider e GT. La presentazione è avvenuta al recente Rally di Montecarlo, per anni terreno di caccia della Casa torinese.