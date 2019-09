Non solo Francoforte… 16 settembre 2019 08:25 A Parma la 10° edizione del Salone del Camper Peugeot presenta tre nuove soluzioni outdoor

Non cʼè soltanto il Salone di Francoforte a rappresentare in questi giorni il mondo dei motori. A Parma fino al 22 settembre si svolge la 10° edizione del Salone del Camper, la seconda più importante manifestazione europea dedicata ai veicoli ricreazionali e per il tempo libero.

Il Salone ospitato dalle Fiere di Parma non è però soltanto una vetrina di nuovi camper e motorhome, ma coinvolge tutto ciò che riguarda il campeggio e il turismo allʼaria aperta. I visitatori troveranno infatti tante soluzioni di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per vivere al meglio le proprie vacanze in libertà. Il prezzo del biglietto ordinario è di 8 euro nei giorni feriali e 10 sabato e domenica. Gli organizzatori parlano di un’idea articolata di salone e per catturare il pubblico indicano le 10 buone ragioni per visitarlo, al link: https://www.salonedelcamper.it/10-motivi-per-venire-al-salone-del-camper.

Peugeot al Salone del Camper di Parma

Tre modelli col marchio del Leone e la collaborazione dei migliori allestitori di caravan. Il più grande è Bravia Swan 599 Trend, realizzato sulla base di Peugeot Boxer L3H2 motorizzato col diesel BlueHDi 165 CV S&S. Due le versioni di questo camper ‒ 6 metri e 6,36 metri ‒ che si devono al partner Bravia Mobil, il quale ha esaltato lo spirito outdoor senza minare lʼelevato livello di comfort interno. Alto 2,59 metri, garantisce un’altezza interna di 1,89 e può accogliere 4 persone. Prezzi a partire da 47.500 euro.

Klubber ha allestito invece una versione di Peugeot Expert motorizzata BlueHDi 180 CV S&S con cambio automatico a 8 rapporti. È una soluzione di mezzo, lunga 4,96 metri, dotata di tenda a soffietto sulla parte superiore, per poterci dormire in 4 durante la notte (ma lʼabitacolo è 5 posti). Con la tenda abbassata, lʼaltezza scende sotto i due metri e ciò favorisce la dinamica di marcia. Peugeot Expert Klubber vanta un frigorifero da 39 litri, un serbatoio per l’acqua bianca da 45 litri e da 25 litri per le acque nere, più un sistema di riscaldamento (opzionale) da 2000 W. Costa da 49.000 euro.