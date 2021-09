A Monaco lʼedizione 2021 di IAA e a Parma i camper

Settembre, ripresa delle attività dopo le ferie dʼagosto e, col Green Pass, ripartono gli eventi fieristici. In presenza, come lo IAA 2021 a Monaco di Baviera , rassegna importantissima dedicata alle automobili che fino a due anni fa si teneva a Francoforte. E poi i camper e caravan che hanno dominato le scorse vacanze, per loro il doppio appuntamento di Dusseldorf e alla Fiera di Parma .

Lo IAA di Monaco parte con lʼinterrogativo “Con che cosa ci muoveremo prossimamente” (What will move us next, lo slogan dellʼedizione 2021). Cʼè tanta voglia di scoprire il nuovo che cʼè intorno al settore della mobilità e dal 7 al 12 settembre i visitatori della capitale bavarese potranno scoprirlo tra i 500 espositori. La novità principale del salone sarà la sua “dispersione” in 5 punti chiave della città, anche periferici, segno che con il covid bisogna ancora fare i conti. Un format nuovo, più intrigante, che coinvolge le piazze più belle di Monaco e quartieri interi, non limitandosi ad affollare le cittadelle fieristiche come in passato.

Il Salone del Camper a Parma

Dall’11 al 19 settembre si svolgerà invece a Parma il Salone del Camper, evento che segue a stretto giro quello analogo di Dusseldorf. Le vacanze allʼaria aperta sono state il trend dell’estate 2021 e il camper, con un incremento delle immatricolazioni del 38,36% nel primo semestre 2021, è entrato nella top list delle preferenze turistiche degli italiani. La Fiera di Parma occuperà unʼarea di 150 mila metri quadrati di superficie espositiva, con 5 padiglioni che accoglieranno 190 espositori e ben 600 modelli. Lʼente fieristico e lʼAPC ‒ Associazione Produttori Caravan e Camper ‒ si attendono 100 mila visitatori in presenza.

Tante le novità dell’edizione 2021, perché cʼè sempre da imparare, anche per i più navigati turisti en plein air. Tra gli appuntamenti ricordiamo “Cucinare in Camper” e “Camper Facile: a scuola di camper”, e poi stage di fotografia, lo spazio Outdoor & bike e quello per la presentazione di libri. A disposizione dei visitatori ci sono poi l’area amici a 4 zampe, i Giardini del Salone e Kinderheim, la tenda nel bosco, uno spazio per lʼintrattenimento dei bambini. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.salonedelcamper.it.