A Mirafiori sorge lʼHeritage HUB del gruppo FCA

Lʼanima italiana del gruppo FCA trova un suo spazio espositivo nel cuore di Torino . Laddove un tempo cʼerano le Meccaniche di Mirafiori , lʼex Officina 81 di via Plava, sorge adesso lʼ Heritage HUB , 15 mila metri quadrati che accolgono 250 delle migliori auto italiane prodotte in un secolo, dal 1908 al 2008, tra cui prototipi mai esposti al pubblico.

Tanti i veicoli che sarà possibile ammirare. Azzardiamo noi una cernita di alcuni modelli che hanno fatto la storia dellʼauto italiana, come la Fiat Campagnola A.R. 51 che nel 1952 attraversò l’Africa da Città del Capo ad Algeri nel tempo record di 11 giorni. Senza dimenticare lʼimpresa incredibile della Fiat 1100 E , capace nel 1953 di compiere il primo giro del mondo a pilota singolo, percorrendo oltre 72.000 chilometri, e ancora la Fiat 131 Abarth Diesel che nel 1977 vinse il raid Londra-Sidney. Indimenticabile per i fan dello sport la Lancia Delta HF Integrale Gruppo A , che con Miki Biasion e Tiziano Siviero vinse il Rally Safari nel 1988.

Grazie allʼHeritage Hub, Mirafiori torna a essere un centro nevralgico per il gruppo FCA. Qui cʼè il Motor Village, lʼesperienza più vicina al cliente di Fiat. I modelli storici non saranno soltanto esposti in un contesto museale, perché allʼinterno dellʼhub ci sono anche gli spazi del progetto “Reloaded by creators”. Un servizio, questʼultimo, che certifica e riporta alla bellezza originaria le auto storiche, per renderle disponibili alla vendita. Lʼapertura al pubblico di Heritage Hub è prevista il 12 aprile con Archivissima, ma presto dovrebbe diventare unʼesposizione permanente.