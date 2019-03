89° Salone di Ginevra, il sogno supera la realtà

Ci saranno in esposizione 900 veicoli, con 150 anteprime mondiali ed europee, e qualche defezione importante come Ford e Opel, Hyundai e Volvo. In cambio ci sono nuovi costruttori ‒ cinesi e russi soprattutto ‒ che cercano di farsi conoscere. Gli orari per visitare il salone sono: dalle 10 alle 20 nei giorni feriali e dalle 9 alle 19 nei festivi. Tutte le informazioni per chi vuole visitarlo (a due passi dallʼaeroporto di Ginevra e ben collegato anche col treno, 4 ore da Milano) sono disponibili sul sito ufficiale www.gims.swiss.