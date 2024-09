Zurigo, con il poster di Hitler esposto sul lunotto dell'auto: "Cos'è che non va?"

E' stato fermato dalla polizia elvetica mentre transitava per le strade di Zurigo con un poster di Hitler esposto sul lunotto posteriore dell'auto. Ma, dopo i controlli di routine, gli agenti lo hanno lasciato andare. Il Parlamento federale, infatti, aveva sì deciso di vietare i simboli che inneggiano al nazismo e al razzismo in pubblico, ma questa norma, non votata dai sovranisti di Udc, è ancora in attesa di applicazione da aprile. Così l'automobilista in questione ha potuto continuare il suo giro in auto con il manifesto ben visibile. La vicenda è finita sui social.