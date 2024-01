Zurigo, rapace "beccato" da un autovelox a superare i limiti di velocità

Nel centro di Zurigo , un autovelox ha immortalato l'infrazione: a 38 km/h in una zona dove il massimo consentito è di 30. Niente di speciale, se non fosse che a dover essere multato sarebbe un rapace .

Mentre in Italia si dibatte sulla necessità e utilità dell'applicazione del limite di velocità ai 30 km/h nei centri abitati, in Svizzera la polizia non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di rispetto delle regole stradali. Ed ecco allora che su X le forze dell'ordine della città hanno "denunciato" l'incauto rapace, immortalato durante uno "sprint" illegale.