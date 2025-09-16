Cina, fecero pipì nella zuppa: due 17enni condannati a un maxi risarcimento

Non risultano casi di persone che hanno consumato il brodo contaminato. Tuttavia, per precauzione e per salvaguardare la propria immagine, la catena di ristoranti ha deciso di offrire rimborsi a migliaia di clienti che avevano cenato nel ristorante nei giorni immediatamente successivi all'incidente. Oltre 4mila persone sono state rimborsate e tutta l’attrezzatura del locale è stata sostituita, accompagnata da interventi di pulizia e sanificazione approfonditi.