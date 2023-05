"L'Fbi ha identificato il serial killer Zodiac e ha un campione del suo Dna": il suo nome sarebbe Gary Francis Poste

Già in passato, era stata vagliata l'ipotesi che Poste fosse "Zodiac". A detta di Colbert, gli agenti dell'Fbi sarebbero in possesso di un campione di Dna "parziale" dell'uomo che lo collegherebbe agli omicidi. Campione che l'Fbi non avrebbe esaminato a sufficienza quando Poste era ancora vivo. L'agenzia ha sempre negato di aver risolto il caso.

Zodiac disse di aver compiuto 37 omicidi Zodiac è accusato ufficialmente della morte di cinque persone, assassinate nel nord della California, ma si ritiene che il numero reale di omicidi che ha compiuto sia compreso tra 20 e 28. Il serial killer, invece, ha affermato di aver ucciso 37 persone.