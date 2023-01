Zelensky: discussioni sui tank si concludano con decisioni

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ritorna sulla questione tank.

"Per quanto riguarda i carri armati moderni di cui abbiamo bisogno, le discussioni devono concludersi con delle decisioni", spiega nel suo videomessaggio relativo alle discussioni in corso sulla consegna di tank occidentali all'Ucraina. "Gli alleati hanno il numero richiesto di carri armati necessari all'esercito ucraino" per rovesciare le truppe russe, ha poi aggiunto Zelensky