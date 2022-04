Zelensky: "Nostra resistenza dipende da rapidità aiuti Usa"

Il presidente ucraino Volodymur Zelensky è convinto che "ci sarà una nuova ondata in questa guerra.

Non sappiamo quante armi russe ci saranno. Ma capiamo che ce ne saranno molte di più di quelle che ci sono ora". Parlando alla Cbs ha sottolineato come la "capacità di sopravvivere" di Kiev dipenderà "da quanto velocemente saremo aiutati dagli Stati Uniti. Sfortunatamente non sono sicuro che riceveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno".