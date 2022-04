Zelensky: "Non riesco più a piangere" | Su Mosca: "Pronti a negoziare, ma anche a lottare" | Johnson a Kiev

Lo ha detto il Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano tedesco Bild rispondendo alla domanda se avesse pianto per il massacro alla stazione di Kramatorsk e dopo le centinaia di morti di Bucha. Durante una conferenza stampa con il cancelliere austriaco Karl Nehammer , in visita a Kiev, il presidente ucraino ha poi detto che l'Ucraina è "sempre pronta" al dialogo con la Russia. "Siamo pronti a combattere e allo stesso tempo a cercare vie diplomatiche per fermare questa guerra", ha aggiunto. Intanto, a Kiev è arrivato anche il premier britannico Boris Johnson .

"Sempre pronti a colloqui con la Russia" -

"L'Ucraina ha sempre affermato di essere pronta per i negoziati e cercherà tutte le possibilità per fermare la guerra. Allo stesso tempo, purtroppo, stiamo assistendo ai preparativi per grandi battaglie, alcuni dicono decisive, nell'rst", ha continuato Zelensky.

I colloqui -

L'ultima sessione di colloqui diretti russo-ucraini si è tenuta il 29 marzo a Istanbul, durante la quale l'Ucraina ha dettagliato le sue principali proposte per un'intesa con Mosca compresa la sua "neutralità" in cambio di un accordo internazionale per garantirne la sicurezza. "A est e a sud osserviamo una concentrazione di armi, equipaggiamenti e truppe che si preparano ad occupare un'altra parte del nostro territorio", ha sottolineato Zelensky. Alla domanda sugli scenari di tale offensiva, ha detto che dipenderanno da "diversi fattori": "dalle nostre forze, dalla velocità dei nostri partner nel fornirci armi e dalla volontàdel leader russo Vladimir Putin di andare oltre".

Johnson a Kiev -

Ursula von der Leyen

Johnson "si è recato in Ucraina per incontrare di persona il presidente Zelensky e mostrare la sua solidarietà al popolo ucraino", ha riferito un portavoce di Downing Street, aggiungendo che i colloqui si concentrano su ulteriori aiuti "militari e finanziari" offerti dalla Gran Bretagna. Johnson è il primo leader del G7 a recarsi a Kiev dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso. Venerdì c'era stata la visita della presidente della Commissione europea

TI POTREBBE INTERESSARE: