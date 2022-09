Zelensky: "L'esercito ucraino insegue i russi a nord, sud, est, dappertutto"

I soldati ucraini hanno "eroicamente trattenuto il nemico" e ora "inseguono i russi a nord, sud, est, dappertutto, ma muovendosi in una sola direzione: verso la vittoria".

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo video-messaggio serale. "Sono 200 giorni della nostra resistenza, della nostra lotta, della nostra guerra nazionale per la libertà, per l'indipendenza, per il diritto di essere. In questi 200 giorni abbiamo ottenuto molto. Ma la cosa più importante, la più difficile, è avanti", ha aggiunto.