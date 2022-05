Zelensky: "Colloqui diretti con Putin perché è solo lui che decide"

"La domanda non è cosa voglio negoziare con Putin, la questione è che non c'è nessun altro con cui negoziare".

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all'emittente olandese Nieuwsuur a proposito di eventuali colloqui diretti con il presidente russo. "Putin - ha aggiunto ha costruito uno Stato in cui nessuno decide nulla. Pertanto non importa che cosa dica il ministro degli Esteri. Non importa se manda una delegazione a parlare con noi. Tutta questa gente non è nessuno, purtroppo".