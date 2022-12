Zelensky vola da Biden: il suo aereo seguito online da migliaia di persone 

Dopo l'incontro alla Casa Bianca con il suo omologo statunitense, Zelensky rivolgerà un discorso al Congresso, in seduta congiunta, e avrà degli incontri bilaterali. "Sto andando negli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell'Ucraina", ha detto prima di partire.

Zelensky a Washington, il calendario degli incontri

La storica visita a sorpresa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Usa, il primo viaggio all'estero dall'inizio dell'invasione russa, inizierà nel pomeriggio, alle 14, allo Studio Ovale dove avrà un colloquio con il presidente americano Joe Biden. Dopo l'incontro, è prevista alle 16:30 la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca per l'annuncio di un nuovo pacchetto di aiuti militari Usa a Kiev di quasi due miliardi di dollari che includono per la prima volta i missili Patriot. Poi Zelensky si trasferirà a Capitol Hill, in prima serata, per parlare al Congresso.