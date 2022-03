Zelensky: "Bandire la Russia da tutti i porti e gli aeroporti del mondo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede alla comunità internazionale di mettere al bando la Russia da "tutti i porti e gli aeroporti del mondo".

"Bisogna considerare la chiusura totale dei cieli ai missili, agli aerei e agli elicotteri russi", aggiunge. E accusa Mosca di "crimini di guerra" per aver "brutalmente" bombardato Kharkiv, "una città pacifica senza strutture militari". Zelensky firma inoltre un decreto per revocare l'obbligo di visto d'ingresso per qualsiasi straniero disposto a combattere contro le truppe russe.