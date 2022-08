Zelensky: bandiera ucraina tornerà a sventolare sui territori occupati

La bandiera blu e gialla dell'Ucraina "si alzerà e sventolerà nuovamente in tutti i territori occupati dalla Russia".

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui lo stendardo ucraino "si ergerà per sempre a Melitopol, a Piazza della Vittoria, dove non potrà esserci una bandiera di coloro che perdono questa guerra. A Kherson, a Piazza Svoboda, non potrà esserci una bandiera di coloro che non sanno cos'è la libertà".