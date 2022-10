Zelensky: "Auguri a Giorgia Meloni, impaziente di cooperare per la pace"

Volodymyr Zelensky ha rivolto i propri complimenti alla neo presidente del Consiglio italiana.

"Le mie congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima premier donna dell'Italia - ha scritto il presidente ucraino su Twitter -. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo".