Zelensky all'Onu: la Russia non ha diritto di stare in Consiglio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito ancora una volta che la Russia non ha il diritto di rimanere nel Consiglio di sicurezza dell'Onu.

"In qualsiasi altra parte del mondo un'organizzazione come la Russia che prende di mira i civili verrebbe indicata come terrorista", ha detto in video conferenza alla riunione dei Quindici .