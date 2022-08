Zelensky ai cittadini russi: se rimanete in silenzio siete complici

"Quando il male raggiunge un simile livello, il silenzio delle persone si avvicina alla complicità.

Pertanto, se hai la cittadinanza russa e resti in silenzio, significa che sostieni" la guerra di Mosca. "E non importa dove ti trovi: che sia in Russia o all'estero, la tua voce dovrebbe suonare a sostegno dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto videomessaggio serale postato su Telegram.