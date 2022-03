Ucraina, Zelensky in collegamento con Firenze: "Città circondate, vogliono distruggerle. L'Ue scelga Kiev"

Bombardano 24 ore su 24, bombardano le cliniche, le chiese, le piazze, che sono come le vostre". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , intervenendo in collegamento video con la manifestazione di Eurocities a Firenze . "Questa guerra non è stata iniziata da noi, questa è l'invasione cinica e crudele da parte della Russia, ha aggiunto Zelensky chiedendo ancora una volta una No fly zone: "Aerei e razzi hanno ucciso 79 bambini".

Guerra contro l'Occidente - "Questa guerra non è solo contro gli ucraini ma contro i valori che ci uniscono, contro il nostro modo di vivere" in Occidente, ha ricordato Zelenzky che ha poi voluto ringraziare la piazza: "Saluto tutti gli amici dell'Ucraina e dell'Europa, tutti amici della libertà. So che oggi siete oltre 100mila in diverse piazze di diverse città, noi ucraini siamo grati".

Chiudere i cieli - Zelensky ha riformulato la richiesta di una No Fly zone, unico modo per resistere: "Dite ai vostri politici di chiudere i cieli dell'Ucraina dai razzi, dagli aerei russi e dai missili che hanno ucciso 79 bambini e migliaia di adulti in 17 giorni. Questo difenderà noi come voi", ha detto nel suo appello.

Distruggere le città - Le forze armate russe, ha sottolineato il presidente ucraino, hanno "circondato le nostre città e le vogliono distruggere. Bombardano 24 ore su 24, bombardano le cliniche, le chiese, le piazze, che sono come le vostre. Questa guerra non è stata iniziata da noi, questa è l'invasione cinica e crudele da parte della Russia, è la guerra contro il popolo ucraino", ha aggiunto.

"Nel nome della pace" - "Dobbiamo restare uniti, nell'Unione europea, è importante per l'Ucraina perché rafforzerà anche l'Europa, ci difenderà e fermerà la guerra per sempre, confermerà che le 79 vite di bambini perse in questa guerra non sono state vane. Saranno vive tra di noi con altri bambini ucraini in Europa dove potranno vivere e sognare senza aver paura che li possano uccidere. Scegliere l'Ucraina nel nome della pace, nel nome di tutti noi", ha concluso il presidente ucraino.