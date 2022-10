Centrale di Zaporizhzhia senza energia esterna, allarme Aiea

Allarme dell'Aiea per la mancanza di energia nella centrale nucleare di Zaporizhzhia.

L'impianto "ha perso tutta l'energia esterna per la seconda volta in cinque giorni", ha scritto su Twitter il capo dell'Agenzia, Rafael Grossi, sottolineando che questi fatti rappresentano "uno sviluppo profondamente preoccupante e sottolineano l'urgente necessità di una zona di protezione per la sicurezza nucleare intorno al sito".